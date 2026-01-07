Связь утеряна: ВМС США высадились на судно «Маринэра»

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря 2025 года.

На российский нефтяной танкер «Маринэра» в открытом море высадились военно-морские силы (ВМС) США, связь с кораблем была утеряна. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна», — сообщает ведомство.

Как отмечает Минтранс, судно «Маринэра» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря 2025 года. Данное разрешение было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.

В ведомстве также сослались на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой в открытом море действует режим свободы судоходства. Это означает, что никакая страна не имеет права применять силу в отношении судов, которые зарегистрированы в юрисдикциях иных государств надлежащим образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек. Значительное число людей погибли во время вооруженных столкновений в районе резиденции главы государства в Каракасе. Президент США Дональд Трамп 6 января выразил сожаление в связи с большим количеством погибших в ходе операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.