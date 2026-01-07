Получил то, что хотел: Лукашенко рассказал о просьбе к Господу

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Белорусский лидер вспомнил детские годы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил Бога о настоящей зиме — с морозами и снегом — и, по его словам, эта просьба была услышана. Об этом он сообщил во время общения с прихожанами на службе в честь Рождества Христова.

В праздник Рождества Лукашенко посетил храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница», расположенный в деревне Околица Минского района. Обращаясь к прихожанам, он отметил, что нынешняя зима, хоть и уступает по количеству снега тем, что были в его детские годы, все же ощущается как настоящая. В завершение президент пожелал собравшимся такой же подлинной и искренней жизни.

«Я в том числе Господа просил, чтобы был морозец и снег выпал. Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом. Поэтому я рад, что у нас снежная наконец зима. Конечно, не та зима, что в нашем детстве — нас не видно было из-за сугроба, особенно в деревне. Но тем не менее настоящая зима. Пусть и жизнь у вас будет настоящей», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова.

