Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В столице ожидаются обильные снегопады и усиление ветра.

Жителей Москва предупредили о резком ухудшении погодных условий в ближайшие дни. В столице ожидаются обильные снегопады и усиление ветра, в связи с чем горожан призвали соблюдать осторожность. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале городского комплекса хозяйства.

Ранее синоптики Гидрометцентр России выпустили экстренное предупреждение для Москвы и Подмосковья. По их данным, ухудшение погоды начнется к вечеру 8 января.

В городском комплексе хозяйства рекомендовали москвичам быть внимательными во время непогоды и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что сильный снегопад начнется в вечерние часы 8 января и продлится до утра 10 января. По прогнозам, осадки будут сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду, а высота снежного покрова за двое суток увеличится более чем на 30 сантиметров. Самые интенсивные осадки ожидаются ночью и днем 9 января.

По словам Бирюкова, все городские службы переведены на усиленный режим работы. Уборка улиц, дорог и тротуаров будет проводиться в цикличном режиме — каждые несколько часов — с использованием спецтехники и противогололедных материалов. Для этого задействуют необходимое количество машин и бригад ручной уборки.

Кроме того, круглосуточное дежурство несут аварийные бригады инженерных служб и префектур административных округов. Они готовы оперативно реагировать на возможные инциденты, включая падение деревьев, повреждение линий электропередачи и другие последствия непогоды.

Отмечается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. Приняты дополнительные меры по защите жилых и нежилых зданий, транспортной инфраструктуры, торговых объектов и строящихся сооружений от сильных порывов ветра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.