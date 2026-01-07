Группа юных регбистов отравилась на тренировке в Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Медицинские службы контролируют состояние детей.

В сочинском поселке Лоо отравилась группа юных регбистов. Об этом сообщили в Федерации регби Москвы. Как уточнили в организации, жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

На месте происшествия работает исполнительный директор федерации, который координирует ситуацию. Все дети находятся под наблюдением медицинского персонала. Никто из пострадавших не был госпитализирован, ночью дежурили врачи.

Мать одного из детей в беседе с 5-tv.ru уточнила, что ее ребенок в порядке. У пострадавших наблюдались расстройство пищеварения и температура.

