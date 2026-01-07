Растущая тоска: принц Гарри намерен покинуть США и расстаться с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

У супругов расходятся взгляды на жизнь.

Жизнь США, которая должна была стать для принца Гарри освобождением, все чаще воспринимается им как ловушка. По словам источников, он все глубже погружается в чувство изоляции и утраты смысла и всерьез рассматривает отъезд в Европу, даже если это приведет к болезненным решениям в личной жизни. Об этом сообщает Radar Online.

Американская мечта, которая не сбылась

Когда в 2020 году Гарри вместе с женой, Меган Маркл, отказался от королевских обязанностей и переехал в Калифорнию. Этот шаг подавался как начало новой, независимой главы. Пара обосновалась в Монтесито, рассчитывая построить жизнь вдали от дворцовых протоколов и давления британской прессы.

Спустя несколько лет, утверждают инсайдеры, ожидания Гарри рухнули. Проекты не приносят удовлетворения, новые связи не стали по-настоящему близкими, а Голливуд, от которого он ждал признания и интереса, оказался равнодушным.

Одиночество

По словам людей из окружения герцога, Гарри чувствует себя оторванным от привычного мира. Он тоскует по жизни, в которой были спорт, друзья, простые радости и ощущение принадлежности к чему-то важному. В США он, как утверждают источники, так и не смог найти свое место.

Особенно болезненным для него стало ощущение, что он живет на «чужой территории», где его повседневная реальность и долгосрочные планы во многом определяются карьерными амбициями супруги. Это усилило внутренний конфликт и чувство, что его собственные приоритеты постоянно отодвигаются на второй план.

Разные пути Гарри и Меган

Со временем профессиональные дороги супругов разошлись. Меган сосредоточилась на собственных проектах — от сериала о стиле жизни для Netflix до запуска бренда As Ever и появления на съемочной площадке нового комедийного проекта Amazon.

Гарри же все больше уходит в благотворительность и правозащитную деятельность. Он часто путешествует, подолгу отсутствует в Калифорнии. Гарри неоднократно приезжал в Великобританию без жены и детей — шестилетнего Арчи и четырехлетней Лилибет.

Возвращение к корням и юридическая борьба

Важным символом его внутреннего выбора стала борьба за восстановление полицейской охраны во время визитов в Великобританию. Хотя ранее он проиграл этот судебный процесс, решение пересматривается, и итог ожидается в ближайшее время.

По словам инсайдеров, для Гарри это не просто вопрос безопасности, а попытка вернуть себе возможность чаще бывать на родине и снова чувствовать связь с той жизнью, от которой он отказался.

Европа вместо Голливуда

Источники утверждают, что Гарри все активнее рассматривает варианты переезда. Среди них — недвижимость в Португалии, которая может стать базой для его собственных проектов.

Он, как сообщается, стоит перед непростым выбором: либо убедить Меган начать новую жизнь в Европе, либо смириться с временной разлукой, чтобы попытаться заново выстроить себя вне Калифорнии.

Тень королевского прошлого

Опасения Гарри выходят далеко за рамки личного комфорта. Близкие к нему люди говорят, что он боится окончательно утратить остатки королевского статуса и символического веса своего имени, если останется в нынешней ситуации.

После отказа от королевских обязанностей пара долго выступала единым фронтом, открыто рассказывая о конфликтах с монаршей семьей — в интервью, документальном сериале Netflix и мемуарах Гарри «Запасной». Однако в последнее время он все чаще говорит о желании примирения.

В прошлом году Гарри ненадолго встретился со своим отцом, королем Карлом III, впервые за почти два года, что многие восприняли как знак к потеплению отношений.

Точка невозврата

По словам инсайдеров, нарастающая тоска по утраченной жизни становится серьезным испытанием для брака. Окружение Меган призывает ее отнестись к переживаниям мужа всерьез, пока напряжение не достигло критической точки.

Люди, хорошо знающие Гарри, отмечают: его прежний оптимизм и энергия постепенно уступают место усталости и смирению — состоянию, в котором даже самые радикальные решения начинают казаться единственным выходом.

