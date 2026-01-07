Лисы, совы, ласки: каких диких животных можно увидеть зимой в столице

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Зимой природные территории Москвы становятся тише: многие животные впадают в спячку и выходят из укрытий только с приходом весны. Однако часть обитателей столичных парков остается активной даже в морозы. О том, кого можно увидеть во время зимних прогулок и как правильно вести себя на природе, рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В холодное время года в глубокую спячку уходят ежи, летучие мыши, барсуки, орешниковые сони, енотовидные собаки, а также земноводные и пресмыкающиеся. Бобры и ондатры ведут подледный образ жизни. При этом в лесопарках можно встретить сов, белок, лис, ласок, горностаев и водоплавающих птиц.

Вечером и в сумерках в парках нередко появляются совы — одни из самых активных зимних хищников. Они охотятся на мышей и полевок, ориентируясь на слух даже под снегом. В городской среде хорошо прижились ушастая сова и серая неясыть.

Белки остаются активными всю зиму, регулярно выбираясь из дупел за спрятанными осенью запасами. Иногда их тайников насчитываются тысячи, а забытые семена весной прорастают, помогая обновлению леса. Подкармливать белок допустимо лишь в сильные морозы и только несолеными семечками.

В крупных лесопарках можно встретить и лис. Зимой они ведут одиночный образ жизни и охотятся преимущественно на мышей, добывая их из-под снега характерными прыжками. Реже на глаза попадаются ласки и горностаи — мелкие хищники в белых зимних шубках.

На незамерзающих участках водоемов остаются утки. Их можно подкармливать, но только правильной пищей — зерном, несолеными семечками или специальным кормом. Хлеб и сладости для птиц вредны и могут привести к заболеваниям.

Специалисты напоминают: зимой для диких животных особенно важно спокойствие. Во время прогулок следует соблюдать тишину, не приближаться к зверям и птицам, не оставлять мусор и отказаться от фейерверков. Соблюдение этих правил помогает сохранить городскую природу и избежать конфликтных ситуаций.

