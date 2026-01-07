Фото: 5-tv.ru

В эксперименте на крысах ученые выяснили, что ключевую роль в склонности к самопроизвольному употреблению каннабиса играет уровень хронического стресса, а не кратковременные раздражители. Об этом сообщает Discover.

Исследование под руководством профессора Райана МакЛафлина показывает, как базовые гормональные и поведенческие различия у грызунов влияют на их мотивацию к поиску вещества. Выводы анализа могут помочь для профилактики зависимости и поддержки уязвимых групп населения.

Почему крысы

В лабораторных исследованиях зависимости крысы используются не случайно: их гормональная система, реакции на стресс и механизмы вознаграждения хорошо изучены и позволяют отслеживать причинно-следственные связи, которые невозможно этично и точно проверить на людях.

Группа ученых под руководством профессора психологии Райана Маклафлина из Университет штата Вашингтон сосредоточилась на одном вопросе: почему одни крысы добровольно употребляют каннабис чаще других.

Как был устроен эксперимент

Исследователи отобрали 48 лабораторных крыс и до начала эксперимента составили подробные профили каждого животного. Они измерили:

базовый уровень гормона стресса кортикостерона,

реакцию на стрессовые стимулы,

когнитивную гибкость,

показатели эндоканнабиноидной системы.

После этого крысам предоставили возможность самостоятельно вдыхать пары каннабиса. Для этого использовался специальный ингалятор: животное могло по собственному желанию засунуть нос в отверстие и получить трехсекундную дозу вещества.

Эксперимент продолжался три недели, в течение которых фиксировалось, как часто каждая крыса возвращалась к ингалятору.

Что показали наблюдения

Результаты оказались интересными: крысы с более высоким исходным уровнем гормона стресса значительно чаще и настойчивее выбирали каннабис.

При этом кратковременные скачки гормона стресса — например, после физической активности или внешних раздражителей — не имели выраженной связи с поведением. Важным оказался именно базовый, хронический уровень, который различался у животных изначально.

Иными словами, крысы, находившиеся в состоянии постоянного физиологического напряжения, проявляли больший интерес к веществу.

Дополнительные биологические факторы

Ученые также обнаружили, что склонность к самовведению каннабиса усиливалась у крыс:

с пониженным уровнем эндоканнабиноидов — соединений, участвующих в регуляции внутреннего баланса,

с меньшей когнитивной гибкостью, то есть способностью адаптироваться к меняющимся условиям.

Такая комбинация факторов делала поведение животных более направленным на повторное получение вещества.

Что важно

Авторы подчеркивают, что речь идет исключительно о лабораторной модели, которая помогает изучать фундаментальные механизмы стресса, мотивации и самопроизвольного поведения у млекопитающих.

Подобные эксперименты позволяют:

точнее понимать, как стресс влияет на поведение животных,

выявлять биологические маркеры мотивации,

улучшать модели изучения зависимости.

