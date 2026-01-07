Шиповник, спортивные снеки и детское питание: на что появятся ГОСТы в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

Перечень стандартизируемых продуктов будет расширяться и дальше за счет новых категорий.

Росстандарт в 2026 году намерен утвердить обширный перечень новых и обновленных ГОСТов в пищевой сфере — от растительного сырья и продуктов пчеловодства до компонентов детского и специализированного питания. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Также в следующем (2026 — прим. ТАСС) году намерены утвердить ГОСТы на плоды боярышника и шиповника, продукты пчеловодства, диетические пшеничные и ржаные отруби, амарантовую крупу», — сказал он.

Кроме того, Росстандарт планирует актуализировать ГОСТ, касающийся терминов и определений пищевой продукции для спортсменов. Параллельно ведомство совместно с Минсельхозом начинает работу по выявлению показателей безопасности и качества продуктов питания, для которых в настоящее время отсутствуют современные гостированные методы испытаний.

Отдельное внимание уделяется продукции из амаранта. В России уже ведется разработка ГОСТов на снеки, батончики и хлебцы из этой культуры. По словам Шалаева, интерес к сегменту здорового питания в последние годы заметно вырос, и амарант становится все более востребованным.

Глава Росстандарта не исключил, что перечень стандартизируемых продуктов будет расширяться и дальше за счет новых категорий, связанных со здоровым питанием, однако конкретных инициатив на данный момент нет. В конце 2025 года Росстандарт уже утвердил первый в стране ГОСТ на нерафинированное амарантовое масло.

Помимо этого, в 2026 году ведомство планирует утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания. Речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков и концентрате мицеллярного казеина, для которых будут установлены единые требования к качеству и методам контроля.

В 2025 году Шалаев уточнял, что Росстандарт займется разработкой и обновлением более 20 стандартов, касающихся детского питания.

