Премьер-министр королевства отметил, что у «коалиции желающих» после встречи в Париже осталось множество вопросов.

В случае достижения мирных договоренностей по Украине Швеция отправит самолеты Gripen многостороннему контингенту, который может быть размещен в стране. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон после встречи «коалиции желающих» во Франции, его слова приводит агентство ТТ.

«Мы должны быть частью более широких усилий после мирного урегулирования. Швеция заявила, что готова внести свой вклад как в воздушное наблюдение с помощью самолетов Gripen», — сказал он.

По его словам, Швеция также продолжит подготовку украинских боевиков. При этом Кристерссон отметил, что у «коалиции желающих» после встречи осталось множество вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не подписали парижскую декларацию по «гарантиям безопасности» для Киева. Хотя изначально ожидалось общее подписание совместной декларации при участии США, в итоге свои подписи оставили лишь члены европейских стран — сторонников киевского режима. Ранее из проекта частично удалили обязательства американской стороны, включая пункт о непременной поддержке Украины «в случае нападения». Кроме того, были отменены положения о помощи в разведке и материально-техническом обеспечении.

