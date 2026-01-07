«Переосмысление происходящего»: ученые назвали преимущество скромных людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Социальная оценка сильно влияет на эмоциональное состояние человека и его поведение в обществе.

Ученые из Пекинского университета выяснили, что скромные люди по-особенному воспринимают социальную обратную связь. Их мозг значительно спокойнее реагирует на неприятие со стороны окружающих и при этом активнее откликается на положительные оценки. Результаты работы опубликованы в научном журнале Human Brain Mapping.

Социальная оценка — принятие или отказ — сильно влияет на эмоциональное состояние человека и его поведение в обществе. Как правило, негативные реакции вызывают стресс, а похвала приносит удовлетворение. Чтобы защититься от критики, многие стараются подавлять эмоции, однако такой способ часто снижает не только неприятные переживания, но и способность радоваться одобрению.

Авторы исследования предположили, что скромность может быть более мягким и эффективным механизмом эмоциональной адаптации. Для проверки этой гипотезы они привлекли 47 молодых добровольцев.

Во время эксперимента участникам проводили функциональную МРТ, параллельно предлагая задание, имитирующее социальную оценку. Испытуемые пытались предсказать, понравятся ли они сверстникам, а затем получали реальную обратную связь — ожидаемую или неожиданную, положительную или отрицательную.

Анализ показал, что у менее скромных людей неожиданные оценки сопровождались повышенной активностью в зонах мозга, связанных с самофокусировкой. У скромных участников такая реакция была заметно слабее. По словам ученых, это означает, что они меньше зацикливаются на расхождении между собственными ожиданиями и мнением окружающих и легче переносят критику.

«Кроме того, анализ показал, что скромные люди регулируют эмоции не за счет подавления чувств, а через переосмысление происходящего. Такая черта характера помогает человеку принимать социальную обратную связь без внутренней борьбы и эмоциональных потерь», — отмечают авторы исследования.

Исследователи подчеркивают, что работа проводилась в Китае, где культурные нормы, связанные со скромностью, особенно выражены. Тем не менее полученные данные указывают на то, что скромность может быть своеобразным нейронным преимуществом и в более широком социальном контексте.

