Вода не спасает от похмелья: ученые опровергли популярный совет

Другие подходы оказались более эффективны.

Группа исследователей из Университета Утрехта проанализировала данные 13 научных работ и пришла к выводу, что употребление воды после обильного приема алкоголя не играет решающей роли в облегчении похмельного синдрома. Об этом сообщает журнал Science Direct.

Несмотря на то что алкоголь действительно вызывает обезвоживание и сильную жажду, сама дегидратация не является прямой причиной таких симптомов, как головная боль, тошнота и общее недомогание.

В публикации отмечается, что связь между потерей жидкости и классическими проявлениями похмелья значительно слабее, чем принято считать. Одно из исследований с участием 826 студентов показало: прием воды лишь минимально улучшал общее состояние на следующий день после употребления алкоголя.

Похожие выводы были сделаны и в другом эксперименте, где наблюдали 29 добровольцев. Участники отмечали, что сухость во рту проходила довольно быстро, тогда как основные симптомы похмелья сохранялись значительно дольше. Это указывает на то, что механизмы обезвоживания и похмельного синдрома не совпадают.

Авторы метаанализа подчеркивают: вода полезна для общего самочувствия и восстановления баланса жидкости, но рассматривать ее как универсальное средство от похмелья не стоит. Более эффективным подходом ученые называют сочетание умеренного потребления алкоголя, полноценного питания, качественного сна и, при необходимости, использования электролитных растворов или спортивных напитков, которые лучше восполняют водно-электролитный баланс.

Отдельно исследователи отметили роль индивидуальных факторов. Генетика, исходный уровень гидратации и общее состояние здоровья могут существенно влиять на то, насколько тяжело человек переносит похмелье.

В итоге ученые приходят к выводу: хотя вода остается важной частью здорового образа жизни, она не способна сама по себе избавить от последствий алкогольного переизбытка. Для восстановления после застолья требуется комплексный и персонализированный подход.

