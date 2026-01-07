Бедная старость: Адриано Челентано столкнулся с финансовыми трудностями

Фото: legion-media/IPA/SplashNews.com

Жена 88-летнего актера хочет, чтобы он снова пошел работать на телевидение.

У 88-летнего Адриано Челентано заметно сократились доходы от семейного бизнеса. Несмотря на статус национального символа Италии, роскошную виллу у озера Комо и десятилетия успешной карьеры, последние годы оказались для артиста непростыми. По данным Open Online, несколько компаний, связанных с его именем, за год показали почти двукратное падение прибыли.

«Бюджеты двух музыкальных компаний (Clan и Luna Park Edizioni musicali), двух телевизионных и кинопродукций (Clan Celentano и Ciao Ragazzi), а также семейной недвижимости (General holding) принесли в целом в прошлом году выручку в размере 3,44 миллиона евро против 5,06 миллиона евро за год сначала. Падение выручки было довольно резким (-32,02%), и по сравнению с предыдущим годом выручка составила 1,62 миллиона евро», — отмечает издание.

Клаудия Мори берет инициативу

Супруга артиста — Клаудия Мори — не намерена мириться с ситуацией. Она активно ищет варианты, которые могли бы стабилизировать финансовое положение семьи. В числе таких идей — попытка вернуть мужа на телевидение.

Мори обращалась к руководству одной из крупнейших радиовещательных компаний Италии Rai с предложением нового проекта с участием Челентано, однако отклика пока не получила. По сообщениям прессы, отказ продюсеров вызвал у нее резкую эмоциональную реакцию — артистка уверена, что вклад ее мужа в культуру недооценивают.

«Прошли месяцы, и мы не получили от него никаких сигналов. Видите ли, доктор Росси, ответ необходим, каким бы он ни был. Заинтересована ли Rai в возвращении Челентано? Это самый важный ответ, который вы должны дать нам», — приводит издание слова Мори.

Клаудия, несмотря на возраст, сохраняет боевой настрой и готовность поддержать мужа в любом формате — вплоть до совместного выхода в эфир. Однако пока телевизионный рынок остается к легенде равнодушным. Семье приходится думать о новых стратегиях заработка, хотя до реальных финансовых трудностей, по оценкам прессы, им все еще далеко.

Челентано против

Сам Адриано Челентано возвращаться в эфир не стремится. Он почти не появляется на публике, редко дает интервью и практически не покидает Италию. Причины — усталость от публичной жизни и страх перелетов.

После ухода из кино в начале 1990-х он сосредоточился на музыке, но и здесь активность со временем сошла на нет. В прошлом году артист ограничился выпуском ремикса на культовую композицию Amore no и новым бокс-сетом, которые не стали коммерческим прорывом.

Кинематографическое наследие

Для зрителей в России и странах бывшего СССР Челентано прежде всего остается героем культовых комедий, которые десятилетиями не сходят с экранов:

«Укрощение строптивого» с Орнеллой Мути;

«Безумно влюбленный»;

«Блеф»;

«Бинго Бонго»;

«Бархатные ручки».

Брак длиною в жизнь

Адриано Челентано и Клаудия Мори вместе с 1964 года — их союз считается одним из самых крепких в итальянском шоу-бизнесе. У пары трое детей: дочери Росита и Розалинда и сын Джакомо, каждый из которых так или иначе связан с творческой сферой.

