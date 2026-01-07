«Не нужен»: почему Павел Прилучный отказался от новогодних корпоративов

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Актер умеет отстаивать личные границы в работе.

Актер Павел Прилучный окончательно исключил новогодние корпоративы из своей профессиональной жизни. По его словам, решение было принято после одного такого выступления, которое заставило по-другому взглянуть на подобный вид деятельности. Об этом артист рассказал в интервью изданию 7Дней.ru.

Актер вспомнил, что однажды согласился вести корпоратив 31 декабря, еще будучи студентом первого курса Новосибирского театрального училища. Тогда он оказался ведущим праздничного вечера, а его однокурсники подготовили номера для гостей.

В процессе выступления Прилучный осознал, что аудитория практически не реагирует на происходящее на сцене и занята собственным общением. Именно в тот момент у него возникло ощущение полной ненужности своего присутствия и понимание, что он предпочел бы провести это время с близкими.

«Помню, я стоял, шутил, что-то говорил и смотрел на людей, которые сидят за столиками, едят, общаются. И в какой-то момент понял, что вообще здесь не нужен, меня никто не слышит. Тогда что я тут делаю? Почему я сейчас здесь нахожусь, а не со своей семьей, которой я по-настоящему необходим?» — поделился артист.

По словам Прилучного, после этого случая он дал себе обещание больше не работать в новогоднюю ночь. Сейчас актер неизменно встречает праздник в кругу семьи, а 1 января у них уже сложилась традиция — вместе с детьми ходить в театр на спектакли.

Он также отметил, что с возрастом и профессиональным статусом пришло умение выстраивать рабочий график так, чтобы в нем обязательно оставалось место для близких. Актер подчеркнул, что теперь может заранее обозначать границы, не нанося ущерба ни работе, ни семейной жизни.

У Павлва Прилучного было два официальных брака. Его первой женой стала актриса Агата Муцениеце — они поженились в 2011 году и развелись в 2020. В этом браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.

Летом 2022 года Прилучный женился во второй раз. Его супругой стала актриса Зепюр Брутян. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль.

