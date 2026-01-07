«Шок»: Захарова рассказала подробности заседания Совбеза ООН по Венесуэле

Захарова заявила, что на заседании СБ ООН по Венесуэле звучало слово «шок»

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломат отметила, что это слово адекватно описывает как юридическую, так и морально-этическую оценку произошедшего.

Слово «шок» стало лейтмотивом экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Слово „шок“ я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад», — сказала Захарова в эфире «Радио Sputnik».

Она уточнила, что этот термин использовали многие участники, включая постпреда России при ООН Василия Небензю и делегацию Китая.

По мнению дипломата, эта категория четко и адекватно соединяет в себе как юридическую оценку, так и морально-этическую оценку того, что произошло.

Мария Захарова напомнила, что речь идет о фактическом похищении и принудительной доставке главы суверенного государства в американский суд.

Ранее, 6 января, МИД России в официальном заявлении поддержал усилия властей Венесуэлы по защите суверенитета.

В ведомстве подчеркнули, что присяга исполняющей обязанности президента Делси Родригес демонстрирует решимость правительства обеспечить единство власти.

Николаса Мадуро, отказавшегося признавать вину, ожидают слушания в федеральном суде Нью-Йорка 17 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти, по словам президента США Дональда Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.