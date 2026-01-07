«Я сделаю это»: Кристен Стюарт готова перезапустить «Сумерки»

Фото: Кадр из х/ф «Сумерки», реж.: Кэтрин Хардвик, 2008г.

Актриса призналась, что сниматься в серии фильмов было неловко.

Актриса Кристен Стюарт хочет снять ремейк серии фильмов «Сумерки». О своих планах актриса рассказала на церемонии Variety «10 режиссеров, за которыми стоит следить» и Creative Impact Awards, передает People. В этом году она вошла в список перспективных постановщиков после выхода своего дебютного фильма «Хронология воды».

«Представьте, если бы у нас был огромный бюджет и куча любви и поддержки. Не знаю, я бы с удовольствием переработала. Да, конечно, я сделаю ремейк. Я сделаю это! Я настроена серьезно!» — отметила она.

Стюарт призналась, что идея переосмыслить культовую вампирскую сагу ей близка, особенно если речь пойдет о новом масштабе, свободе и поддержке.

С уважением к другим

По словам актрисы, она с большим уважением относится ко всем режиссерам, работавшим над оригинальной сагой. Ей близок подход Кэтрин Хардвик, а также решения, которые принимали Крис Вайц и другие постановщики последующих фильмов.

Актриса отметила, что первые «Сумерки» были странными, неловкими и очень искренними — именно потому, что создатели еще не осознавали масштаб будущей популярности. Тогда фильмы рождались интуитивно, без давления, и в этом, по ее мнению, была их сила.

Именно поэтому мысль о ремейке с большим бюджетом кажется ей особенно заманчивой. Стюарт дала понять, что при наличии любви к материалу и реальной поддержки она бы с радостью взялась за новую версию истории.

Франшиза, изменившая все

Для Стюарт «Сумерки» — не просто фильмография, а отправная точка всей карьеры. С 2008 по 2012 год она сыграла Беллу Свон во всех пяти фильмах франшизы, экранизированной по романам Стефани Майер.

Вместе с ней в саге снимались Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Анна Кендрик, Питер Фачинелли, Келлан Латс, Эшли Грин и другие.

Режиссеры у франшизы менялись: первый фильм сняла Хардвик, «Новолуние» поставил Вайц, «Затмение» — Дэвид Слэйд, а двухчастный «Рассвет» — Билл Кондон.

Почему режиссерское кресло — логичный шаг

Стюарт не скрывает: желание снимать собственные фильмы зрело в ней годами. Она работает в кино с девяти лет и признается, что все это время шла именно к моменту, когда сможет рассказать историю на своих условиях.

Режиссерский дебют «Хронология воды» стал для нее возможностью наконец сделать что-то по-настоящему свое — и именно это ощущение, судя по всему, заставляет ее по-новому взглянуть и на «Сумерки».

Будет ли ремейк на самом деле?

Пока речь идет лишь об энтузиазме, но важнее другое: впервые сама Кристен Стюарт говорит о «Сумерках» не с иронией и дистанцией, а с теплом и творческим интересом.

И если когда-нибудь ремейк действительно случится, он, скорее всего, будет совсем не таким, каким его ожидают.

