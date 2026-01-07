Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker

Канцлер Германии призвал подданных киевского режима работать и служить в армии на родине.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского остановить массовую миграцию граждан в страны Евросоюза. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам политического лидера, киевские власти должны обеспечить трудоустройство украинцев на родине, чтобы те не уезжали в Германию, Польшу или Францию. Лидер партии ХДС/ХСС также отметил важность прохождения украинской молодежью военной службы в своей стране, так как это необходимо для «обеспечения безопасности».

Украинское издание отметило, что высказывание Мерца является прямым призывом к киевским властям отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы придумали новый способ избежать мобилизации и покинуть страну. Они пробирались на территорию стран ЕС через неработающий газопровод. Метод изобретательных беглецов под кодовым названием «труба» был обнаружен сотрудниками СБУ. Организаторы бегства подвозили парней к украинской границе в Закарпатье, а его сообщник встречал их с другой стороны, на территории Евросоюза.

