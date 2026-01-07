The Times назвала четыре сценария возможного присоединения Гренландии к США

Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson/Tt

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вашингтон рассматривает как жесткие, так и экономические и дипломатические варианты действий.

Администрация президента США Дональда Трампа теоретически может добиться присоединения Гренландии к Соединенным Штатам сразу несколькими способами. Об этом пишет британская газета The Times.

По данным издания, первый и наиболее радикальный сценарий предполагает военное вторжение и оккупацию острова. Второй вариант связан с политическим и экономическим давлением: Трамп, как отмечает The Times, может вновь предложить выкупить Гренландию у Дании, пообещав масштабные инвестиции в экономику автономной территории и социальные гарантии для местного населения.

Третьим возможным сценарием называется заключение договора о свободной ассоциации. Подобные соглашения США уже имеют с государствами Тихого океана — Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова и Палау. В рамках таких договоров Вашингтон обеспечивает финансовую помощь и безопасность, а партнеры сохраняют внутреннее самоуправление, передавая США вопросы обороны.

Четвертый вариант предусматривает сохранение Гренландии в составе Дании, но с одновременным расширением военного присутствия США на острове. Речь также идет о заключении коммерческих соглашений с американскими компаниями по разведке полезных ископаемых и привлечении представителей США в качестве советников органов местной власти.

Как напоминает The Times, Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он публично предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в возможности его аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла подобные притязания, подчеркнув, что Гренландия является частью датского королевства. Остров входит в состав Дании на правах автономной территории. Кроме того, в 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии, в рамках которого США взяли на себя обязательства по обороне острова от внешней угрозы.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США уже определились с судьбой Гренландии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX