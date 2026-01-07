Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ночные часы температура воздуха стабильно удержится ниже нуля.

Жителей столичного региона в среду, 7 января, ожидает пасмурная зимняя погода с осадками. Как следует из прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра России, в течение дня пройдет небольшой снег, местами интенсивность осадков может усиливаться. На дорогах прогнозируется гололедица.

В дневные часы в Москве температура воздуха составит от –6 до –4 градусов. В ночное время ожидается похолодание до –8 градусов.

На территории Московской области днем столбики термометров будут показывать от –8 до –3 градусов, а ночью температура может опуститься до –9 градусов.

Синоптики также предупреждают о восточном ветре скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток сохранится в пределах 746–747 миллиметров ртутного столба.

