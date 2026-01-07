На Украине проверят данные о «подпольной школе» с советскими учебниками

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевские власти назвали учреждение «нелегальной ячейкой».

Государственная служба качества образования Украины начала служебную проверку после публикаций в СМИ о возможной деятельности нелегального учебного заведения. Как сообщило ведомство 6 января на своей странице в Facebook*, поводом стали сообщения о так называемой «подпольной школе», где детей обучают по советским учебникам.

В заявлении отмечается, что проверка проводится по поручению министра образования и науки Украины. В случае подтверждения изложенных в СМИ фактов служба намерена применить все предусмотренные законом меры для привлечения причастных лиц к ответственности.

Ранее украинские издания писали о том, что в Киеве на территории монастыря Голосеевская пустынь якобы действует учебное заведение, где детей с первого по девятый классы обучают по учебникам советского периода. По данным журналистов, учащимся также демонстрируют российские фильмы и предлагают заучивать песни российского происхождения.

В свою очередь, руководитель организации заявила, что речь идет не о школе в классическом понимании, а о формате «семейного клуба», который не осуществляет образовательную деятельность в официальном статусе.

* принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

