Мерц заявил о необходимости уступок Украины ради мирного разрешения конфликта

Сам процесс урегулирования, по словам канцлера ФРГ, потребует больших усилий в ближайшее время.

Украина вместе с западными партнерами в процессе мирного урегулирования конфликта неизбежно столкнется с необходимостью идти на взаимные уступки. Об этом 6 января заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, подводя итоги встречи «коалиции желающих», прошедшей в Париже.

По словам главы немецкого правительства, усилия по прекращению боевых действий продолжаются непрерывно, однако путь к миру не будет быстрым и простым. Он подчеркнул, что компромиссы станут неотъемлемой частью переговорного процесса, независимо от того, удастся ли добиться тишины на фронте в ближайшие недели или на более отдаленной перспективе.

При этом Мерц не стал уточнять, о каких именно уступках идет речь. Он отметил, что дипломатическое урегулирование потребует значительной концентрации сил и политической воли в ближайшее время.

Канцлер также указал, что в текущей геополитической обстановке от участников переговоров потребуются серьезные усилия — как в ближайшие дни и недели, так и, возможно, на протяжении нескольких месяцев.

В тот же день спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает на поиск компромиссного решения по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он охарактеризовал украинский кризис как один из самых сложных и подчеркнул, что именно тема территорий будет играть ключевую роль в переговорах.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность отказа от вступления страны в НАТО в качестве одного из потенциальных компромиссных шагов.

