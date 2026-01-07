Зима бьет по зубам: как холод незаметно разрушает эмаль и что с этим делать
Врач Лысенков: разговоры на холоде могут привести к повреждению эмали
Если не начать лечение вовремя, повышенная чувствительность дентальных единиц может привести к кариесу.
Резкие температурные перепады и разговоры на холоде приводят к повреждению зубной эмали и сухостью слизистой оболочки полости рта. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков.
Поскольку все ткани человеческого организма реагируют на холод в виде сжимания, а на тепло — расширяются, эксперт предостерег от употребления горячих и холодных газированных напитков на морозе. Это провоцируют образование микроповреждений на эмали.
Снижение слюноотделения в зимний период сказывается на состоянии эмали, для которой слюна служит нейтрализатором кислот. Ее дефицит делает зубы более уязвимыми к внешним воздействиям.
Стоматолог также порекомендовал долго не разговаривать на улице в холодную погоду. Это может спровоцировать пересыхание слизистой оболочки полости рта и дополнительной нагрузке на эмаль.
По словам Лысенкова, важным сигналом для похода к врачу — это появление чувствительности зубов. Только своевременная диагностика позволит выявить причину, провести необходимое лечение и подобрать правильные средства для домашнего ухода.
