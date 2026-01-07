Штрафы за перевозку детей без автокресел увеличат в два раза

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Данные изменения вступают в силу 9 января.

Штрафные санкции за перевозку детей в автомобиле без автокресла или иных удерживающих устройств с 9 января увеличиваются вдвое. Об этом стало известно 7 января.

Поправки затронули часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как следует из обновленных норм, размер административного штрафа за несоблюдение правил перевозки детей для водителей составит от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены взыскания в размере от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Эти данные приводит ТАСС со ссылкой на материалы к изменениям.

Отдельно уточняется, что самозанятые водители такси будут нести ответственность наравне с должностными лицами — для них штраф установлен на уровне 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 9 января 2026 года в России начнет действовать закон, предусматривающий штрафы за чрезмерную тонировку стекол для владельцев любых автомобилей, включая машины, временно ввезенные на территорию страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Евгения Машарова.

По его словам, принятие закона направлено на ликвидацию правовой лазейки, существовавшей ранее. До сих пор автовладельцы, временно ввозившие транспортные средства в Россию, фактически могли эксплуатировать их с любой степенью тонировки без риска быть привлеченными к ответственности.

