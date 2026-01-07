В Москве правоохранительные органы сорвали фестиваль Harvest Fest

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

После рейда организаторы объявили об отмене мероприятия.

Вечером 6 января в московский клуб «МО», где проходил фестиваль андеграундных рок-коллективов Harvest Fest, пришли сотрудники правоохранительных органов с проверкой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам очевидцев, силовики проверяли документы у посетителей, а также провели несколько задержаний. Отмечается, что часть присутствующих была вынуждена лечь на пол лицом вниз.

Кроме того, в ходе выполнения редакционного задания возле клуба был задержан корреспондент программы «Экстренный вызов» на РЕН ТВ Антон Шлячков. Позднее его отпустили.

После произошедшего организаторы объявили об отмене фестиваля. Причины визита представителей правоохранительных структур на мероприятие пока не раскрываются.

