Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над регионами России за три часа. Информацию предоставила пресс-служба Минобороны РФ.
Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В ведомстве отметили, что массированной атаке со стороны украинских сил подверглась Белгородская область — над ее территорией было сбито 11 БПЛА. В воздушном пространстве Крыма уничтожены семь дронов.
По два ликвидировано над акваториями Черного и Азовского морей, один беспилотник сбит в Воронежской области.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Белгородской области произошел пожар на нефтебазе в результате массированной атаке украинских беспилотников. Возгорание возникло на территории Старооскольского округа. В результате детонации загорелись несколько резервуаров.
Также ранее силы ПВО за минувшие сутки, 6 января, уничтожили 360 дронов ВСУ, о чем свидетельствует сводка Минобороны России. Кроме того, в зоне СВО были сбиты две авиабомбы и два снаряда системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.
