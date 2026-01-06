Новый этап духовного пути: Сати Казанова получила монашеский статус

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Певица сделала шаг, далекий от сцены, но близкий к внутренним практикам.

Певица Сати Казанова сообщила в своем Telegram-канале, что получила особый духовный статус и вошла в узкий круг последователей своего наставника. Вместе с еще восемью учениками она была наделена особыми обязанностями в рамках духовной миссии учителя — таких людей принято называть «монахами в миру».

Артистка рассказала, что прошла обряд очищения и приняла участие в церемонии посвящения, по итогам которой ей был присвоен духовный сан пандит. В своем обращении Казанова подробно пояснила смысл этого статуса и его значение в традиции, подчеркнув, что речь идет не о формальном знании, а о внутреннем состоянии и умении видеть суть вещей.

«Это признание человека, который обучен, укоренен в знании, умеет различать и, главное, сохраняет смирение перед Истиной. В шастрах pandita — это не тот, кто знает больше других, а тот, кто видит глубже и чище, не разделяя мир по внешним признакам», — написала артистка.

Ранее бывшая солистка группы «Фабрика» также делилась подробностями своей личной жизни, рассказывая о браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. По словам Казановой, их союз уже девять лет держится на общих ценностях, духовной близости и привычке открыто обсуждать любые сложности, находя решения вместе.

