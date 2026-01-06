Микки Рурк может стать бездомным

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Голливудская легенда оказалась в непростой бытовой ситуации.

Знаменитый актер Микки Рурк обратился за финансовой помощью к поклонникам, поскольку рискует потерять дом в Лос-Анджелесе. По данным RadarOnline, артист накопил долг по аренде жилья в размере 60 тысяч долларов и теперь пытается собрать 100 тысяч, чтобы закрыть обязательства и избежать выселения.

Кампания по сбору средств была запущена на странице с говорящим названием «Помогите Микки Рурку остаться в своем доме». Инициатором стала подруга актера Лия-Джоэль Джонс, действовавшая с его согласия.

«Сегодня Микки столкнулся с очень реальной и острой проблемой — угрозой выселения из собственного дома. Этот сбор средств организован с полного согласия Микки, чтобы помочь покрыть неотложные расходы, связанные с жильем, и не допустить выселения», — сказано в опубликованном обращении.

Также подчеркивается, что цель инициативы — не просто погашение долга, а создание для актера условий, которые помогут ему пережить непростой период. В тексте отмечается, что сбор средств должен дать Рурку ощущение стабильности и спокойствия, позволив остаться в доме и восстановить внутреннее равновесие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.