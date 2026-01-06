Москва поддержала Каракас на фоне кризиса вокруг власти

Фото: Reuters/Fausto Torrealba

В МИД России заявили о солидарности с Венесуэлой и подчеркнули недопустимость вмешательства извне.

Россия положительно оценила действия венесуэльских властей, направленные на защиту суверенитета и национальных интересов страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва считает шаги властей Каракаса свидетельством стремления сохранить государственную независимость и отстоять собственный политический курс. Также в заявлении подтверждена неизменная поддержка России венесуэльскому народу и действующим властям.

Отдельно отмечается, что принесение присяги исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес в качестве уполномоченного главы государства демонстрирует намерение правительства обеспечить преемственность власти, сохранить управляемость страны и создать условия для ее стабильного развития.

Российская сторона заявила о готовности и далее оказывать поддержку Венесуэле, подчеркнув право государства самостоятельно определять свою судьбу без внешнего давления. В МИД РФ также высказались за снижение напряженности и поиск решений путем диалога, указав, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира.

Делси Родригес 5 января официально приняла присягу в качестве временного президента Венесуэлы, а днем ранее Верховный суд страны признал ее исполняющей обязанности главы государства.

Тем временем президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В ходе заседания он заявил о своей невиновности и подчеркнул, что по-прежнему считает себя законным президентом страны. Американский суд согласился обеспечить доступ консульских работников Венесуэлы и обязал Мадуро вновь явиться на слушания 17 марта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 5 января заявил, что действия США в Венесуэле нарушают нормы международного права. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации в стране после американской операции остается неопределенным и вызывает серьезную обеспокоенность.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении Соединенными Штатами масштабного удара по Венесуэле. По его словам, Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В ответ МИД России призвал американские власти освободить венесуэльского лидера.

