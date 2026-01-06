Одни из первых: Сахалин и Камчатка встречают православное Рождество

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На востоке России приняли праздничные богослужения.

На Сахалине и Камчатке православные верующие встретили Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января храмы региона наполнились колокольным звоном, молитвами и праздничной атмосферой, а прихожане приходили на службы заранее, чтобы подготовиться к торжеству.

В Южно-Сахалинске главным центром рождественского богослужения стал Кафедральный собор Рождества Христова. Сотни верующих собрались на всенощную службу, которая для многих стала завершением 40-дневного Рождественского поста. Прихожане ставили свечи, писали записки и готовились к совместной молитве.

«Мы все объединены в одной молитве — с надеждой обращаем свои просьбы к господу, чтобы в нашей стране был мир, чтобы в семьях был мир, чтобы дети нас радовали. Все те чаяния, которые характерны для каждого человека, который живет в этом мире», — рассазал владыка Никанор, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский.

На Камчатке торжественная служба прошла в Соборе Святой Живоначальной Троицы. Несмотря на суровые погодные условия, храм был заполнен прихожанами.

