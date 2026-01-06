Фото: 5-tv.ru

Длительное нахождение елки в доме может негативно сказаться на энергетическом фоне жилища.

Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская порекомендовала не затягивать с уборкой новогодней елки и праздничного декора, отметив, что наиболее подходящий период для этого приходится на первую половину января. Свое мнение она высказала в беседе с URA.RU, обозначив также благоприятные дни для очищения домашнего пространства и избавления от старых вещей.

По словам специалиста, конкретной фиксированной даты для демонтажа новогодней елки не существует, однако важно завершить уборку праздничного оформления до 14 января — Старого Нового года. Более длительное нахождение елки в доме, как утверждает эксперт, может негативно сказаться на энергетическом фоне жилища.

Березовская пояснила, что переизбыток устаревших или временных предметов интерьера способствует застою энергии, что, согласно принципам фэн-шуй, отражается на деловой активности и общем самочувствии. В этом контексте новогодняя елка, утратившая свою символическую функцию, начинает восприниматься как элемент захламления пространства.

Отдельно мастер фэн-шуй выделила наиболее благоприятные даты января 2026 года для наведения порядка в доме — 16 и 28 января. В эти дни, по ее словам, рекомендуется проводить генеральную уборку.

«Эти даты очень классно подходят для обновления энергии в первом месяце, освобождения места для всего нового, что приходит в этом году. Для этого они действительно хороши», — уточнила Березовская.

Эксперт также добавила, что в этот период повышается эффективность оздоровительных и косметических процедур, что делает январь удобным временем для работы над собой.

