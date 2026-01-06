Рождественские богослужения в Москве и Петербурге: когда начинаются службы
В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Торжественные богослужения продолжаются несколько часов, проходят по установленному канону и совершаются как ночью, так и днем.
В праздник Рождества Христова церковная служба традиционно длится несколько часов и состоит из нескольких частей: вечерни, утрени и Божественной литургии. Чаще всего этот богослужебный круг совершается ночью и начинается поздним вечером 6 января. При этом во многих приходах предусмотрены и дневные литургии 7 января, чтобы участие в празднике было доступно максимальному числу верующих.
Во сколько начинаются службы на Рождество
Рождество Христово относится к двунадесятым Господским праздникам, поэтому во многих храмах практикуется ночное богослужение по примеру пасхальной службы. Вечером 6 января начинается всенощное бдение — обычно в промежутке между 16:00 и 22:00. Божественная литургия чаще всего совершается ровно в полночь или начинается в интервале с 23:30 до 00:30, в зависимости от храма.
Если проведение ночной службы невозможно, праздничную литургию переносят на утро 7 января — как правило, на 8:00–10:00. В ряде монастырей и кафедральных соборов сохраняется полный ночной круг богослужений: около 23:00 совершается Великое повечерие, затем утреня, после чего сразу служится Божественная литургия, завершающаяся под утро — примерно к 4–5 часам.
Полное рождественское богослужение, включающее Великое повечерие, утреню и литургию, в среднем длится от четырех до пяти с половиной часов. Тем, кто планирует прийти только на литургию — ночную или утреннюю, — стоит закладывать около полутора-двух часов.
Как проходит служба на Рождество Христово
Рождественское богослужение имеет строгую последовательность. Вечером 6 января в большинстве храмов совершаются Великое повечерие и утреня с праздничными песнопениями и чтением ветхозаветных пророчеств о Рождестве Спасителя. Затем следует Божественная литургия — как правило, по чину святителя Иоанна Златоуста.
7 января, в сам день праздника, во многих храмах, где уже прошла ночная литургия, дополнительно совершают утреннюю службу. Это позволяет принять участие в праздничной молитве тем, кто не смог прийти ночью — по состоянию здоровья или иным причинам.
Расписание служб на 6 и 7 января 2026 года в храмах Москвы
Церковь Иоанна Воина. Адрес: ул. Большая Якиманка, 46, стр. 1
6 января:
- 17:00 — всенощное бдение (богослужение возглавляет владыка Силуан с клириками храма);
- 23:30 — краткая утреня.
7 января:
- 00:00 — ночная литургия в праздник Рождества Христова;
- 10:00 — поздняя литургия, поет молодежный хор.
Храм Христа Спасителя.Адрес: ул. Волхонка, 15
6 января:
- 16:00 — всенощное бдение;
- 23:00 — повтор всенощного бдения.
7 января:
- 00:00 — литургия святителя Иоанна Златоуста (Патриаршее богослужение);
- 09:00 — литургия в Преображенской церкви;
- 12:00 — славление Богомладенца Христа;
- 16:00 — рождественская вечерня.
Московский Сретенский монастырь. Адрес: ул. Большая Лубянка, 19
6 января:
- 20:30 — исповедь;
- 21:30 — всенощное бдение;
- 22:30 — начало ночной литургии.
7 января:
- 10:00 — поздняя литургия в древнем соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Адрес: Литовский бульвар, 7А
6 января:
- 17:00 и 19:00 — вечерня и утреня.
7 января:
- 07:00 — исповедь;
- 09:00 — литургия.
Расписание служб на 6 и 7 января 2026 года в храмах Санкт-Петербурга
Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Адрес: ул. Ленсовета, 12
6 января:
- 17:00 — всенощное бдение;
- 23:00 — праздничное рождественское богослужение и литургия.
7 января:
- 10:00 — литургия в праздник Рождества Христова;
- 18:00 — вечерня.
Николо-Богоявленский морской собор. Адрес: Никольская площадь, 1
6 января:
- 18:00 — праздничное бдение (верхний храм);
- 23:40 — часы и Божественная литургия (верхний храм).
7 января:
- 09:40 — часы и Божественная литургия (нижний храм);
- 18:00 — Великая вечерня.
Исаакиевский собор. Адрес: Исаакиевская площадь, 4
6 января:
- 17:30 — всенощное бдение с литией;
- 21:30 — исповедь;
- 23:00 — рождественское богослужение и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.
7 января:
- 08:00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста;
- 17:30 — Великая вечерня.
Казанский кафедральный собор. Адрес: Казанская площадь, 2
6 января:
- 18:00 — всенощное бдение;
- 23:00 — ночное богослужение.
7 января:
- 07:00 — ранняя литургия;
- 10:00 — поздняя литургия;
- 18:00 — Великая вечерня.
Храм Иоанна Милостивого. Адрес: ул. Доблести, 29
6 января:
- 17:00 — всенощное бдение.
7 января:
- 08:30 — исповедь;
- 09:00 — Божественная литургия.
