Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в Москве
Фото: Кадр из сериала «Будьте счастливы», 2024г.
Церемония состоится в храме Святителя Николая в Покровском.
Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в храме Святителя Николая в Покровском в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
В театре уточнили, что церемония начнется в 11:00. После прощания тело актрисы кремируют, а прах захоронят на Хованском кладбище столицы.
О смерти Александры Березовец-Скачковой в возрасте 52 лет стало известно 4 января. За годы работы актриса исполнила более 90 ролей в театре и кино.
Березовец-Скачкова известна по участию в телевизионных проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», а также по ролям в сериалах «Восьмой участок» и «Арбатские тайны».
Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Ранее сообщалось, что лечение Березовец-Скачкова начала весной 2024 года, проходя курс химиотерапии, а затем перенесла операцию. В феврале 2025 года актриса сообщила о тяжелом диагнозе и последней стадии заболевания.
Последнюю запись в личном блоге актриса опубликовала в начале сентября, где поблагодарила коллег, зрителей и подписчиков за поддержку.
