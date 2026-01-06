Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в Москве

Фото: Кадр из сериала «Будьте счастливы», 2024г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония состоится в храме Святителя Николая в Покровском.

Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в храме Святителя Николая в Покровском в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

В театре уточнили, что церемония начнется в 11:00. После прощания тело актрисы кремируют, а прах захоронят на Хованском кладбище столицы.

О смерти Александры Березовец-Скачковой в возрасте 52 лет стало известно 4 января. За годы работы актриса исполнила более 90 ролей в театре и кино.

Березовец-Скачкова известна по участию в телевизионных проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», а также по ролям в сериалах «Восьмой участок» и «Арбатские тайны».

Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Ранее сообщалось, что лечение Березовец-Скачкова начала весной 2024 года, проходя курс химиотерапии, а затем перенесла операцию. В феврале 2025 года актриса сообщила о тяжелом диагнозе и последней стадии заболевания.

Последнюю запись в личном блоге актриса опубликовала в начале сентября, где поблагодарила коллег, зрителей и подписчиков за поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.