В Белом доме пройдут переговоры с нефтяными компаниями США о Венесуэле

Фото: www.globallookpress.com/Jesus Vargas

Две из трех крупнейших американских фирм этой отрасли при Уго Чавесе потеряли свои активы.

Администрация президента США Дональда Трампа встретиться с руководителями нефтяных компаний для обсуждения вопросов Венесуэлы. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их данным, представители трех крупнейших нефтяных компаний Штатов — Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron — обсудят с администрацией Трампа возможность увлечения добычи «черного золота» в Венесуэле.

Данное заявление противоречит словам главы США о том, что еще до захвата президента в Боливарианской Республике Николаса Мадуро вопрос нефтедобычи в этой стране обсуждался с данными компаниями.

Представители администрации президента пока не комментировали предстоящую встречу. Но при этом пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил о готовности американского бизнеса вкладываться в венесуэльскую нефть.

«Все наши нефтяные компании готовы вкладывать крупные суммы в Венесуэлу для восстановления нефтяной инфраструктуры, уничтоженной незаконным режимом Мадуро», — сказал Тейлор Роджерс.

Данные переговоры проведут с целью вернуть компании США в Венесуэлу. Там добыча данного сырья за последние 20 лет упала до трети исторических уровней. В этом, по данным авторов Reuters, виноваты санкции и недоинвестирование.

Сейчас из причисленных компаний добычу этого природного ресурса в Венесуэле ведет лишь Chevron. Остальные лишились своих активов после национализации нефтяных проектов при бывшем президенте страны Уго Чавесе.

