Адвокат заявил о позиции Николаса Мадуро на слушании в Нью-Йорке

Николас Мадуро на данный момент не обращается с просьбами об освобождении
Президент Венесуэлы на данный момент не обращается с просьбами об освобождении.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на данный момент не обращается с просьбами об освобождении. Об этом его адвокат заявил во время судебного заседания в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.
«В настоящее время господин Мадуро не добивается освобождения», — цитирует адвоката телеканал.
Ранее Мадуро выступил на судебном заседании в Нью-Йорке, о чем сообщил корреспондент Fox News с места событий.
В начале своего обращения Мадуро заявил суду, что рассматривает себя как военнопленного, поскольку был захвачен у себя дома в Каракасе. Его выступление было прервано судьей практически сразу же после начала.
В ходе заседания венесуэльский лидер также подчеркнул, что не признает своей вины по предъявленным обвинениям. Он отметил, что ранее не был ознакомлен с обвинительным заключением и не знает, какими процессуальными правами располагает.
Кроме того, как передает агентство Reuters, супруга президента Венесуэлы Силия Флорес также отказалась признать вину по делу о незаконном обороте кокаина на территории Соединенных Штатов.
