Эксперт предупредила россиян о рисках при покупке импортных мандаринов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалист в области ветеринарно-санитарной экспертизы рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе цитрусовых к праздничному столу.

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХ Полина Кулач в комментарии Life.ru обратила внимание на возможный вред импортных мандаринов. По ее словам, при длительной транспортировке фрукты нередко обрабатывают химическими веществами, а также покрывают воском и эфирными маслами для сохранения товарного вида. Такие обработки способны ухудшать вкус и аромат плодов и в отдельных случаях провоцировать аллергические реакции, даже у людей, ранее с этим не сталкивавшихся.

Эксперт пояснила, что состав защитных средств может отличаться в зависимости от производителя, поэтому привозные фрукты из теплых стран требуют особенно тщательного мытья. Она отметила, что обработанные мандарины часто выглядят слишком яркими и имеют слабовыраженный натуральный запах, что может служить косвенным признаком вмешательства.

Полина Кулач подчеркнула, что у натуральных мандаринов аромат более мягкий и проявляется при легком нажатии на кожуру. Небольшие дефекты формы, оттенка или текстуры, а также неоднородность плодов считаются признаком естественного созревания. По ее словам, такими характеристиками обычно обладают абхазские мандарины, которые можно без опасений выбирать для праздничного стола.

Специалист также указала, что кожуру качественных неимпортных мандаринов допустимо использовать в кулинарии — после сушки и измельчения ее можно добавлять в выпечку, чай или маринады. При этом она напомнила, что любые фрукты необходимо мыть теплой водой перед употреблением, а привозные мандарины — особенно тщательно. Даже после мытья кожуру импортных плодов использовать в пищу не рекомендуется, поскольку удалить удается лишь воск, тогда как химические вещества могут проникать глубже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.