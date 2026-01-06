В Минздраве назвали средний возраст, в котором россиянки становятся матерями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эксперты обратили внимание на демографические тенденции.

Средний возраст появления первенца у жительниц России в настоящее время составляет примерно 26 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина. По ее словам, тенденция откладывать беременность на более поздний период негативно отражается на состоянии репродуктивной системы и повышает вероятность развития бесплодия.

Представитель Минздрава также пояснила, что в стране уделяется повышенное внимание сохранению репродуктивного здоровья как среди взрослых, так и среди детей и подростков. В частности, ежегодные профилактические осмотры проходят около 97% подростков в возрасте от 15 до 17 лет, при этом нарушения в репродуктивной сфере выявляются примерно у 4–5% обследованных.

Кроме того, специалист напомнила, что с 2024 года в России была запущена масштабная программа диспансеризации, направленная на оценку репродуктивного здоровья взрослого населения детородного возраста. За десять месяцев 2025 года такое обследование прошли почти 13 миллионов человек, и у большинства из них серьезных патологий выявлено не было.

Наталия Долгушина также отметила, что за последнее десятилетие уровень бесплодия среди женщин в стране не увеличился. Более высокая статистика выявления этого диагноза у женщин по сравнению с мужчинами, по ее словам, объясняется тем, что женщины чаще обращаются за профилактической медицинской помощью.

