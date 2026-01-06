В России будут развивать удаленную работу для пенсионеров

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Правительство России планирует развивать надомную, временную и гибкую занятость для граждан старшего поколения. Соответствующий пункт содержится в утвержденном плане, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно документу, для реализации этой задачи власти регионов должны запустить специальные проекты и мероприятия, направленные на вовлечение людей старшего возраста в трудовую деятельность. Кроме того, регионы будут обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе перед Министерством труда Российской Федерации.

Параллельно планируется развитие программ профессионального обучения и переобучения для граждан в возрасте от 50 лет и старше. Эти меры направлены на повышение качества жизни и уровня финансовой обеспеченности пожилых россиян, а также на расширение их возможностей на рынке труда.

Отдельное внимание власти намерены уделить борьбе с дискриминацией и возрастными стереотипами. Для этого запланированы информационные кампании, ориентированные на детей, молодежь и людей среднего возраста. Их цель — популяризация ценностей многопоколенной семьи и формирование уважительного отношения к роли пенсионеров в жизни общества и воспитании подрастающего поколения.

В правительстве отмечают, что комплексный подход позволит не только повысить занятость граждан старшего поколения, но и укрепить социальную сплоченность.

