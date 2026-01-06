«Без осознания угрозы»: почему согреваться на холоде алкоголем опасно

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Спиртосодержащие напитки лишь создают иллюзию тепла.

Попытки согреться алкогольными напитками в холод могут навредить здоровью. Об этом изданию Life.ru рассказал заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

Медик уточнил, что спиртосодержащие напитки лишь создают иллюзию тепла за счет расширения сосудов на периферии. Но из-за этого тепло, наоборот, покидает наше тело. В итоге внутренние органы остывают, что увеличивает риск переохлаждения.

«Кроме того, алкоголь снижает реакцию организма на холод, ухудшает координацию и способность вовремя принять меры при обморожении. Он влияет на терморегуляцию и притупляет чувство холода, что может привести к длительному воздействию низких температур без осознания угрозы», — предупредил терапевт.

Коньков также отметил, что распитие горячительных напитков в больших объемах или на голодный желудок опасно. Из-за этого в крови снижается уровень сахара, перегружается сердечно-сосудистая система, и организм не может эффективно восстановить тепло тела.

Врач рекомендовал воздержаться от попыток согреться чем-то высокоградусным на зимней улице. Лучше заменить спиртосодержащие напитки на теплое безалкогольное питье. А также одеваться по погоде и поддерживать физическую активность.

