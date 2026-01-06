Соответствовать интересам США: какие условия выдвинул Венесуэле Вашингтон

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ближайшее время выборы в Боливарианской Республике не планируются.

США требует от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекращать поставлять нефть противникам Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

«Должностные лица США заявили Делси Родригес, что они хотят увидеть как минимум три шага с ее стороны: противодействие поставкам наркотиков, высылку иранских, кубинских и других агентов или сетей, враждебных по отношению к Вашингтону, а также прекращение поставок нефти противникам США», — говорится в материале издания.

Однако, кто входит в список этих врагов, в газете не уточнили.

Кроме того, Штаты ожидают, что в Венесуэле будут проведены свободные выборы, а Родригес уйдет в отставку. При этом отмечается, что сроки, данные на выполнения этих условий, не жесткие. Например, выборы не будут проходить в ближайшее время. Однако США важно, чтобы Венесуэла делала шаги, соответствующие интересам Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.