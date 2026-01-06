Утепляемся: каким животным необходима одежда для прогулок зимой

Фото: 5-tv.ru

Хозяевам питомцев стоит быть осторожными с реагентами, рассыпанными по тротуарам в холодное время года.

Для некоторых домашних животных одежда во время зимних прогулок — необходимость. Об этом изданию Газета.ру рассказал доктор ветеринарных наук Андрей Руденко.

Эксперт отметил, что в первую очередь запастись уличными нарядами необходимо владельцам питомцев с короткой или редкой шерстью или отсутствием подшерстка. Дело в том, что они быстро теряют тепло, особенно при ветре, высокой влажности и минусовых температурах.

«Мелкие породы также более уязвимы к холоду из-за небольшой массы тела и высокой скорости теплоотдачи. Даже при непродолжительных прогулках у них возрастает риск переохлаждения, что может привести к воспалительным заболеваниям дыхательных путей, мочеполовой системы и суставов», — подчеркнул ветеринар.

Важно позаботиться и о животных с хроническими заболеваниями или после операций, добавил Руденко. У таких четвероногих друзей нарушена терморегуляция, снижена мышечная активность, а также замедленны обменные процессы. Поэтому и низкие температуры — это дополнительный фактор стресса для организма питомцев, который может спровоцировать обострение артрита, проблемы с позвоночником и ослабление иммунитета.

Низкорослым и декоративным породам тоже необходима уличная одежда, так как их грудь и живот находятся близко к земле. Там, во-первых, ниже температура, но больше влаги. А во-вторых, в зимнее время лежат агрессивные реагенты, контакт с которыми вызывает на коже раздражение, дерматиты и даже микротрещины, предупредил специалист.

При этом нужно правильно подобрать наряд для животного. Он не должен сковывать движения, давить на грудную клетку и суставы или мешать ходьбе. Учитывайте и характер хвостатого. Одежда подбирается в зависимости от степени его активности и подвижности.

Важно помнить и о том, что некомфортные вещи могут также навредить здоровью питомца, как холод, подчеркнул ветеринар. Если у животного плотная шерсть или есть подшерсток, то с зимней одеждой нужно быть осторожными. Их организм может самостоятельно поддерживать комфортную температуру, а перегрев нарушает естественные механизмы терморегуляции.

