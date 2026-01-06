В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников со ссылками на сдачу квартир

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Объявления от аферистов можно встретить на популярных сайтах недвижимости.

Мошенники разработали новую уловку — под предлогом сдачи квартиры похищают деньги через ссылки для внесения предоплаты для брони. Об этом россиян предупредили в МФД РФ.

Так, аферисты размещают объявления о сдаче квартиры на популярных сайтах недвижимости. Заинтересованный человек звонит по указанному номеру телефона. В процессе разговора мошенники что в квартиру можно заселиться только по предварительной брони.

Далее они отправляют жертве «ссылку» на оплату и обещают, что с человеком свяжется персональный менеджер. Перечислив нужную сумму, потенциальный арендатор лишается средств.

После списания денег с жертвой связывается менеджер и сообщает о якобы возникшей ошибке в программе. Человеку предлагают пополнить карту на эту же сумму, после чего мошенники крадут деньги во второй раз.

В МВД в целях безопасности и сохранности денег порекомендовали оплачивать услугу по факту ее предоставления, а также не переходить по ссылкам от незнакомых. Оплачивая онлайн, нужно всегда обращать внимание на адрес отправителя.

Кроме того, в ведомстве отмечали, что передавать неизвестным людям паспортные данные, номера СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения категорически нельзя.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники придумали схему с обманом банков под видом жертв аферы. В МВД также рассказали, что аферисты все чаще начинают обман с имитации взлома, используя заученные формулировки от имени разных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX