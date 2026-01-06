«Вы заварили эту кашу»: Виктория Боня пожаловалась подписчикам на дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Аппетиты 13-летней Анджелины растут не по годам. Кажется, девочка решила разорить звездную маму.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня пожаловалась подписчикам на слишком высокие запросы 13-летней дочери. По словам звезды, Анджелина после того, как прокатилась на лошади класса Гран‑при во время поездки Дубай, теперь просит в качестве подарка именно такого скакуна. Ради этого красавица даже готова посещать город, который когда-то совсем не любила.

В своем блоге в соцсетях Боня в шутку обвинила фанатов в непрекращающемся росте запросов Анджелины.

«Вы поощряли Анжелине всякие запросы <…>. Вот теперь решайте вопрос, мои хорошие, вы заварили эту кашу», — с досадой рассказала Виктория.

Телеведущая совершенно не знает, что делать в такой ситуации, ведь аппетиты дочери только растут. Из последнего — требование летать на самолетах только в бизнес-классе, теперь лошадь, которая стоит, как целое состояние.

Однако фанаты только восхищаются Анджелиной и шутят, что девочка ведет себя как настоящая принцесса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дочь Виктории Бони Анджелина устроила истерику из-за полета в Дубай эконом-классом, заявив, что «не рождена для этого». До этого телеведущая рассказала, что забрала дочь из английской школы-пансиона. Теперь девочка много путешествует с мамой и больше не плачет по этому поводу.

