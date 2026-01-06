Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ночью столбики термометров покажут уверенную минусовую отметку.

Во вторник, 6 января, в столичном регионе установится пасмурная зимняя погода: синоптики прогнозируют снег, местами более интенсивный, а также гололедицу. Прогноз размещен на официальном сайте Гидрометцентра.

В дневные часы в Москве температура воздуха составит от –7 до –5 градусов. В ночное время ожидается похолодание до –9 градусов.

На территории Московской области днем термометры покажут от –10 до –5 градусов, а ночью температура может снизиться до –11.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 752–755 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве к завершению следующей недели прогнозируется существенное понижение температуры: морозы могут усилиться до –25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра Фобос Евгений Тишковец.

По его оценке, первые морозы ниже –20 градусов ожидаются уже в выходные. Причиной станет влияние скандинавского антициклона с преимущественно ясной погодой, который распространится на столичный регион. В ночное время температура воздуха в Москве может понижаться до –22 градусов, а в отдельных районах — достигать отметки –25.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

