«С одним человеком проще»: Илья Гуров о том, почему перестали создавать музыкальные группы

Экономика и культура диктуют новые правила, и артисты, которые хотят оставаться на плаву, вынуждены под них подстраиваться.

На российской эстраде преобладают больше сольные артисты, нежели музыкальные группы. Певец Илья Гуров рассказал в интервью 5-tv.ru на «Реальной премии Music box», что коллективы просто-напросто невыгодно содержать.

В первую очередь, по мнению исполнителя «Я сгораю до тла», стоит финансовый вопрос, а также договоренности.

«Группы сейчас невыгодно содержать, и им невыгодно ездить по стране. Очень тяжелая сложная логистика, много запросов, финансовый вопрос — каждому нужно заплатить зарплату, заплатить зарплату коллективу, привезти артиста — каждый хочет жить в отдельном номере, бытовой райдер, еще что-то. Поэтому это, в первую очередь, финансовый вопрос, ну и договориться. Договориться с одним человеком всегда проще, чем с двумя, тремя и четырьмя», — поделился Гуров.

Артист вспомнил, как когда-то хотел создать собственную группу из трех парней. Однако на этапе согласования самого пустякового вопроса коллектив распался.

«Я хотел создать группу из трех парней. Мы переругались на этапе обсуждения совместного выхода на мероприятие, кто во что оденется <…>. Очень круто, когда ты можешь договориться с человеком — это 99,9% успеха», — рассказал певец.

