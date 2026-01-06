Не теряет надежды: принц Гарри пытается уговорить Карла III навестить внуков в Калифорнии
Фото: Matt Dunham/ТАСС
Герцог Сассекский хочет, чтобы между его отцом и детьми сложились теплые отношения.
Принц Гарри пытается уговорить отца, Карла III, навестить внуков в его резиденции в Калифорнии в апреле. Об этом сообщило издание RadarOnline.
Известно, что практически четыре года британский король не может увидеться с внуками — шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет. Герцог Сассекский искренне желает, чтобы его отец нашел время в своем плотном графике и навестил его и всю семью.
По данным издания, принц Гарри осознает всю напряженность между ним и Карлом III, но все же надеется, что король сможет установить теплые отношения с внуками.
В апреле у Карла III запланирован визит в США, направленный на возобновление торгового соглашения, приостановленного американским президентом Дональдом Трампом.
Кроме того, в Соединенные Штаты планирует приехать и принц Уильям, чтобы поддержать сборную Англии на чемпионате мира по футболу.
