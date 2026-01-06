Силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над регионами России за три часа
Атака беспилотников ВСУ длилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 украинских беспилотников за три часа над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали дроны ВСУ в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
В ведомстве отметили, что массированной атаке со стороны украинских сил подверглась Брянская область — над ее территорией был сбит 31 беспилотник. В воздушном пространстве Ростовской области ликвидировали 11 дронов. Еще три БПЛА ликвидировали в Белгородской области.
По два беспилотника уничтожили над территорией Волгоградской, Рязанской областей и Московского региона.
По одному дрону сбили над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила еще один беспилотник на подлете к столице.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вечером, 5 января, силы противоздушной обороны отразили атаку двух украинских БПЛА, летевших на Москву. до этого, 4 января, ПВО за три часа отразили массированную атаку 41 беспилотника.
