Слаженные действия артиллеристов и подразделений аэроразведки обеспечивают успешное выполнение боевых задач.

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Получив разведданные от военнослужащих расчета войск беспилотных систем группировки о выявлении подразделений ВСУ, осуществляющих попытку стягивания сил в лесополосе в направлении Красноармейска, расчет оперативно прибыл на огневую позицию, выставил посты воздушного наблюдения для защиты боевой машины от вражеских FPV-дронов и приступил к нанесению огневого поражения противника 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 17 км. После подтверждения успешного поражения целей расчет убыл в укрытие, пополнил боекомплект и встал на боевое дежурство.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

