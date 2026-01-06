Дмитрия Тарасова, гулявшего с семьей по Москве, высмеяли в Сети, назвав «бомжом»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пользователи сети уверены — в личной жизни футболиста происходят не самые приятные перемены.

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов на днях прогулялся с семьей по центру Москвы, выложив видео в социальные сети. Многие пользователи были в шоке от внешнего вида спортсмена. Об этом сообщает 7Дней.ru.

На 38-летнем футболисте была довольно невзрачная одежда в серых оттенках, из-за чего многие подписчики сравнили его с бездомным. Некоторые даже предположили, что дела у Тарасова не идут в гору, раз он позволяет себе выходить в таком виде.

Появились комментарии о его переменившейся внешности, осуждении стиля и намеки на проблемы в личной жизни.

Однако Тарасов по традиции не обратил внимание на хейт в свой адрес. Он ранее признавался, что прилично зарабатывает и может позволить себе многое. Тем не менее, роскошный особняк, построенный в браке с Ольгой Бузовой, он все-таки продал. Теперь большая семья футболиста проживает в съемном таунхаусе.

Его супруга, Анастасия Костенко, тоже пыталась заверить подписчиков о своем финансовом благополучии. Она получила образование в разных сферах, однако по-прежнему продолжает зарабатывать на рекламе в социальных сетях.

Несмотря на это, некоторые пользователи считают, что Костенко выглядит неухоженно и в целом ее стиль в одежде оставляет желать лучшего.

