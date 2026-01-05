«Считаю себя военнопленным»: Мадуро начал выступление в суде в Нью-Йорке
Мадуро заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям в США
Фото: Reuters/Eduardo Munoz
Президент Венесуэлы заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в суде в Нью-Йорке. С места передает Fox News.
«Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе», — начал свое выступление он, после чего судья прервал его.
Также Мадуро заявил, что не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он также добавил, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.
Жена президента Силия Флорес также не признает себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США, сообщает Reuters.
Мадуро и Флорес запросили консульский визит. При этом, как отметил адвокат Мадуро, он не просит об освобождении. Защита лидера Венесуэлы и его жены планирует направить запрос об освобождении под залог позднее.
Судья в Нью-Йорке обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу.
