«Считаю себя военнопленным»: Мадуро начал выступление в суде в Нью-Йорке

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

Президент Венесуэлы заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в суде в Нью-Йорке. С места передает Fox News.

«Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе», — начал свое выступление он, после чего судья прервал его.

Также Мадуро заявил, что не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он также добавил, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.

Жена президента Силия Флорес также не признает себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США, сообщает Reuters.

Мадуро и Флорес запросили консульский визит. При этом, как отметил адвокат Мадуро, он не просит об освобождении. Защита лидера Венесуэлы и его жены планирует направить запрос об освобождении под залог позднее.

Судья в Нью-Йорке обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу.

