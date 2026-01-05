Суд над Мадуро в Нью-Йорке: что происходило на первом заседании

Фото: Reuters

Президент Венесуэлы не признал вину, запросил консульский доступ и привлек адвоката Ассанжа.

Несколько сотен человек собрались в Нью-Йорке у здания федерального окружного суда Южного округа, где началось рассмотрение дела президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Обстановку с места событий передал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

По его словам, суд формально не занимается международной политикой и имеет юрисдикцию лишь в пределах части Нью-Йорка.

«Тем не менее этот суд один из самых старейших и с богатейшей историей. Здесь, в частности, рассматривали дело о крушении Титаника. Теперь именно в этих стенах предстоит рассматривать дело Николаса Мадуро и его жены Сили Флорес», — заявил Мастеров.

Ход заседания и обвинения

Николас Мадуро выступал в суде на испанском языке, пользуясь услугами переводчика. Как сообщали Fox News и CNN, судья несколько раз прерывал его выступление. Американская сторона предъявила Мадуро и Силии Флорес обвинения, связанные с наркотерроризмом и незаконным оборотом оружия.

По данным Reuters, Мадуро заявил о своей полной невиновности.

«Я невиновен. Я честный человек. Я президент», — подчеркнул он в зале суда.

Силия Флорес также не признала вину по делу о незаконном обороте кокаина.

Заявления Мадуро и позиция защиты

Как отмечает The New York Times, Мадуро сообщил суду, что ранее не видел обвинительного заключения и не был ознакомлен со своими процессуальными правами. Издание указывает, что это может свидетельствовать о крайне ограниченном времени, которое было у него и его адвоката для подготовки к первому слушанию.

Президент Венесуэлы и его супруга запросили консульский визит. Американский суд удовлетворил это требование и разрешил допуск венесуэльских дипломатов.

Судья также постановил, что Мадуро должен вновь предстать перед судом 17 марта — в этот день состоится следующее слушание.

Адвокат венесуэльского лидера уточнил, что на данном этапе Мадуро не подает прошение об освобождении. Запрос об освобождении под залог планируется направить позднее.

Кто защищает Мадуро

Для защиты Николаса Мадуро привлечен адвокат Барри Поллак. Как сообщает Associated Press, именно он в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и сыграл ключевую роль в заключении сделки, позволившей ему выйти на свободу после многолетнего заключения.

Поллак получил известность благодаря делу Ассанжа, который с 2019 по 2024 год находился в британской тюрьме в ожидании экстрадиции в США, где ему грозило пожизненное заключение.

Международная реакция

Ситуация вокруг задержания венесуэльского лидера вызвала широкий международный резонанс. Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил на заседании Совета Безопасности, что похищение Николаса Мадуро вызывает особую озабоченность и является прямым нападением на фундаментальные принципы международного права.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении Соединенными Штатами масштабного удара по Венесуэле. По данным The New York Times, в результате операции погибли около 80 человек. Трамп также заявил, что Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны.

МИД России призвал Вашингтон немедленно освободить президента Венесуэлы и создать условия для урегулирования кризиса дипломатическими средствами.

