Россия потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги

Постпред РФ при ООН осудил действия США и призвал к дипломатическому урегулированию.

Россия требует от США незамедлительного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Так заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, любые возникающие противоречия между США и Венесуэлой должны решаться исключительно путем переговоров. Он отметил, что Россия решительно осуждает вооруженный акт агрессии со стороны американской стороны и выражает полную солидарность с народом Венесуэлы.

Небензя подчеркнул, что РФ поддерживает курс Каракаса по защите национальных интересов и суверенитета. Он отметил необходимость объективной и всесторонней оценки международного разбоя, совершенного США, и предупредил, что нельзя позволять Соединенным Штатам действовать в качестве единственного судьи.

«Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования», — заявил постпред РФ при ООН, добавив, что преступление, цинично совершенное в Каракасе, не может иметь оправдания.

